La prossima edizione dellasi giocherà ancora innei primi giorni di gennaio 2025. E presenterà nuovamente la formula: nonostante i dubbi iniziali, saranno quattro i club di Serie A a contendersi il titolo, come accaduto a gennaio di quest'anno.Nell'assemblea odierna di Lega Serie At, come confermato dalla stessa Lega con una nota ufficiale al termine della riunione. Contestualmente, è stato istituito a partire dalla prossima stagione il, sponsorizzato da Panini.

- Si è svolta oggi l'Assemblea della Lega Serie A in collegamento video, con la partecipazione di tutte le 20 Associate. E' stato istituito, a partire dalla prossima stagione, il Premio Man of the Match, sponsorizzato dal gruppo Panini e consegnato al miglior giocatore di ognuna delle 380 partite del campionato di Serie A. Saranno gli appassionati, attraverso un QR code, a votare il giocatore che riceverà il premio sul campo a fine gara.I club hanno inoltre approvato, sempre con il gruppo Panini, il rinnovo della partnership per quanto riguarda i prodotti collezionabili.

Nel corso della riunione le Società hanno poi affrontato il tema del calendario delle proprie competizioni, confermando- Come riferisce Calcio e Finanza alcuni club, in particolare l', hanno manifestato perplessità per la riproposizione del format. Dubbi che partono dal calendario della prossima stagione, particolarmente intasato tra la nuova formula per(e altre competizioni UEFA) e il nuovoa 32 squadre.- Le semifinali si dovrebbero giocare ile la finale il. Le partite di campionato rinviate dovrebbero essere recuperate a febbraio 2025.

- Chi prenderà parte alla prossima edizione della Supercoppa italiana? Guardando la classifica di Serie A e le semifinali di Coppa Italia, l'campione in carica sembra ormai certa della presenza (i nerazzurri di Inzaghi sono avviati verso il 20esimo scudetto e la seconda stella). Con loro ad oggi ci sarebbe il, secondo in classifica, mentre gli altri due posti saranno riservati alle finaliste di Coppa Italia.- Ecco la situazione attuale delle qualificate in vista della Supercoppa italiana (quadro che può mutare nel finale di stagione soprattutto per quanto riguarda la classifica in campionato):

- prima in classifica in Serie A- seconda in classifica in Serie A- finalista Coppa Italia- finalista Coppa Italia