Tutti vogliono la Supercoppa italiana: ora il Nord America sfida gli Emirati Arabi per ospitare la competizione dal 2023/24, quando scadrà il contratto con l'Arabia Saudita (l'ultima sfida sarà quella tra Milan e Inter il prossimo inverno).



QUANTE OFFERTE! - A lanciare l'indiscrezione è Tuttosport, secondo cui la Lega Serie A ha ricevuto diverse manifestazioni d'interesse tra Stati Uniti e Canada: tra queste New York, Boston, Miami e Montreal, che vorrebbero ospitare una finale secca. Opzione diversa quindi dalle Final Four che vorrebbero organizzare gli Emirati Arabi, che hanno già presentato un'offerta da 22 milioni di euro a stagione per cinque anni con questa formula già adottata in Spagna. L'offerta araba è più importante economicamente di quelle d'oltre Oceano, ma la Lega Serie A valuta anche le opportunità commerciali che potrebbero svilupparsi sul suolo americano, considerata anche la volontà di rafforzare la presenza sul territorio, ribadita dall'apertura di una sede a New York e dalle parole di Charlie Stillitano, che vorrebbe portare in America un torneo estivo con quattro top club italiani.