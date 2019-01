I precedenti tra Juventus e Milan pesano come un macigno sulle analisi dei bookmaker e sulle preferenze degli scommettitori a due giorni dalla finale di Supercoppa. I bianconeri hanno vinto le ultime sfide e, complice anche lo scarto di 22 punti in campionato, conducono ampiamente secondo il giudizio dei trader Microgame: sono dati a 1,60 e, in più, hanno raccolto la quasi totalità delle scommesse «1X2», ben il 93%. Sale invece a 3,70 l pareggio (fermo al 5% dei consensi) mentre i pochissimi (il 2%) che hanno scelto il successo del Milan (dato a 6,50), probabilmente lo hanno fatto ricordando il trionfo finale dei rossoneri nella finale di Supercoppa del 2016. Allora, però, finì 1-1 e il Milan vinse ai rigori: si può puntare anche su questa eventualità e per i rossoneri conquistare il trofeo dal dischetto è un'opportunità a 12 volte la posta, dovesse invece vincere la Juve dagli 11 metri la quota scenderebbe a 10,00. Nelle sei vittorie di fila ottenute sulla squadra di Gattuso, la Juve ha chiuso due volte per 2-0 e altre due per 2-1, risultati ritenuti tra i più probabili a 7,00 e 7,75. L'1-1, come nella finale di tre anni fa, pagherebbe invece 7,25.