Da domani i partner della Lega Serie A in Arabia Saudita metteranno in vendita i biglietti per la Supercoppa Milan-Inter che sarà in programma a Riyadh mercoledì 18 gennaio 2023 con inizio alle ore 22 ora locale.



Per poter entrare in Arabia Saudita, ogni tifoso dovrà procedere anche con la richiesta del visto turistico elettronico, seguendo la procedura indicata sul sito visa.visitsaudi.com



Sono 7 le categorie di prezzo che vanno dai circa 30 euro italiani per le curve, fino ai 1265 euro per i settori gold.



ECCO TUTTI I PREZZI

Categoria 1 - 113,88€

Categoria 2 - 94,90€

Categoria 2 Up - 82,25€

Categoria 3 Nord - 30,37€

Categoria 3 Sud - 30,37€

Silver - 759,19€

Gold - 1265,31€