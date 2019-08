Sono da poco ufficiali le formazioni du Bayern Monaco e Borussia Dortmund, in campo questa sera per la Supercoppa tedesca:



BORUSSIA DORTMUND: Hitz; Piszczek, Akanji, Toprak, Schulz; Witsel, Weigl; Sancho, Reus, Guerreiro; Alcacer. All. Favre



BAYERN MONACO: Neuer; Kimmich, Süle, Boateng, Alaba; Tolisso, Thiago; Müller, Goretzka, Coman; Lewandowski. All. Kovac