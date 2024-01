Supercoppa, tutto pronto per la finale: Inter avanti per il terzo trionfo di fila, il Napoli vuole chiudere la crisi

Tutto pronto per la finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Inter. Inzaghi punta al terzo trionfo consecutivo, che lo renderebbe l'allenatore più vincente nella storia della competizione con cinque titoli, mentre Mazzarri potrebbe definitivamente uscire dalla crisi. Nelle previsioni sono favoriti tra 1,65 e 1,66 i nerazzurri, mentre il successo nei novanta minuti del Napoli si gioca tra 4,95 e 5,25. Il pareggio, con la conseguente lotteria dei calci di rigore, vale tra 3,75 e 3,90. Napoli e Inter arrivano all'appuntamento finale dopo aver eliminato con un netto 3-0 l'avversario del primo turno della Final Four, rispettivamente Fiorentina e Lazio. 3-0 fu anche il risultato della gara d'andata disputata in Serie A, che vide gioire i nerazzurri, nonchè della finale dello scorso anno, vinta dall'Inter nel derby. Questo risultato esatto da parte dei nerazzurri vale 12 in vista della finale; quota più bassa per 1-1 (6,50), 0-1 (7), 1-2 (8), 0-0 (11) e 0-2 (7,50). Gli analisti vedono in vantaggio l'Over, offerto a 1,80, rispetto all'Under, fissato a 1,90. Avanti anche l'opzione Goal a 1,80, contro il 1,90 del No Goal. A secco nella semifinale contro la Lazio, Lautaro Martinez vuole essere decisivo nell'ultimo atto: è l'argentino il favorito tra i marcatori a 1,95. Si sale a 2,70 per Marcus Thuram e a 2,90 per Hakan Calhanoglu, entrambi a segno con il Napoli nella gara di campionato. Si alza a 4,60 la quota per Giovanni Simeone e a 5 per Khvicha Kvaratskhelia. Vale 5,50 volte la posta, invece, la firma di Alessio Zerbin, protagonista con una doppietta della semifinale vinta con la Fiorentina.