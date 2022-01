A partire dalle 21 a San Siro andrà in scena la Supercoppa Inter-Juve che assegnerà il primo titolo stagionale. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Inter e Juventus si affronteranno in Supercoppa Italiana solo per la seconda occasione; nella precedente sfida – nel 2005 – hanno avuto la meglio i nerazzurri, con un successo per 1-0 firmato da Juan Sebastián Verón.