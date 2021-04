"Il calcio non è il mio sport, lo seguo da tifoso (del Milan, ndr), ma la mia idea di competizione, in generale e pur non avendo molte informazioni al riguardo, è il contrario di questa proposta". Anche al numero uno del tennis, Novak Djokovic, è stato chiesto, in conferenza stampa a margine del torneo di Barcellona, un parere sul progetto della Superlega, e la risposta non si è fatta attendere. "Difendo il principio che ci sia sempre la possibilità che più club abbiano la possibilità di competere ai massimi livelli o di far parte di un torneo dove ci siano i migliori del mondo. La cosa bella dello sport, che affascina e attrae il pubblico, è che offre una chance a un gran numero di atleti o di club. E' bello, avere facce nuove, nuovi vincitori e nuovi campioni".