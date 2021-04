Antonio Cassano, ex attaccante di Inter e Milan, dice la sua, alla Bobo Tv su Twitch, sulla Superlega: "Non sta né in cielo né in terra. E' inconcepibile fare un campionato a parte, le superpotenze devono capire che il calcio è della gente. Le piccole squadre non sono contorno, io chiederei alla Figc di mandare fuori Inter, Milan e Juve. Che facciano un campionato tra di loro, vediamo cosa succede poi... Gravina deve mettersi di traverso. Dodici squadre non possono comandare il calcio".