Anche i calciatori dell'Atletico Madrid, hanno pubblicato un comunicato ufficiale in cui ribadiscono la propria soddisfazione per la scelta del club di tirarsi indietro e non prendere parte al progetto della Superlega. "Siamo contenti della scelta della rinuncia e continueremo ad aiutare l'Atletico affinché cresca attraverso il valore dello sforzo e del merito sportivo".