Secondo quanto riportato dal Financial Times gli organizzatori della Superlega hanno già avviato le prime discussioni con diverse emittenti per assicurarsi la ritrasmissione dei diritti tv delle partite. Si tratta di Amazon, Facebook, Disney e Sky, di proprietà di Comcast. L'obiettivo è far aumentare i ricavi annuali fino a 4 miliardi di euro all'anno, cifra che rappresenterebbe circa il doppio dell'importo guadagnato dalla Champions League.