Le dichiarazioni espresse dadurante l'assemblea annuale dei soci delfanno chiarezza su molti aspetti del calcio globale che verrà e del ruolo cui aspirano i club d'élite.. Che infatti mai come quest'anno sono vive e presenti., con possibilità di esprimere verdetti che rimescolino le gerarchie consolidate. E ciò accade con particolare rilievo soprattutto in Spagna, dove non si ricorda da tempo un inizio di stagione così ricco di inciampi da parte di Real Madrid e Barcellona. Magari è soltanto una coincidenza. Ma certamente è una coincidenza significativa.Il presidente madridista ha affermato che a rendere necessaria l'accelerazione verso la costituzione della Superlega è la crisi da pandemia. Nesso che illustra nitidamente un senso egoistico d'impresa e tutta la voglia di secessione delle élite. Perché dalla crisi si può uscire in due modi: rafforzando la solidarietà e assumendosi la propria parte di responsabilità sociale,C'è da aggiungere che il presidente madridista ha trovato pure modo di lamentarsi del modo in cui le tv spagnole trattano la sua squadra. Manco fosse il presidente dell'Eibar, o del Levante. Un modo per chiamare i media e i giornalisti all'ordine.@Pippoevai