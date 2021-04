Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ospite di 'Restart' in onda questa sera su Rai2, torna sulla vicenda "Superlega": "Non mi sentirei di garantire né di escludere che magari tra qualche anno, non credo prima, tutto questo possa concretizzarsi. Certo sarà doveroso lavorare a un accordo con le istituzioni sportive".



"Durante la pandemia, prima che ricominciasse il campionato, mi ero permesso di dire che il calcio dovesse ripartire, sennò saltava il banco - ha detto ancora il n.1 dello sport italiano -, ma anche che si doveva approfittare di quel momento per rivedere alcuni contratti assolutamente esagerati".