Continua la presa di posizione della Roma nei confronti dell'idea di creare una SuperLega. Il club giallorosso, che nella giornata di ieri ha pubblicato sul proprio sito una nota in cui condannava la scelta dei dodici club fondatori di ergersi al di sopra degli altri in maniera non meritocratica, ha postato nella notte il video della rimonta storica contro il Barcellona del 2018. Il video era accompagnato dalla frase "Il calcio è per tutti, non per pochi".