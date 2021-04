Solo domenica sera i 12 club fondatori - Real Madrid, Atletico Madrid, Barcellona, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Inter, Juventus e Milan - diffondevano comunicati in forma congiunta per annunciare la loro uscita dalla Uefa e dalla Champions League per dare vita a una nuova lega che coinvolgesse i più importanti e ricchi club europei, attanagliati da debiti altissimi e alla ricerca di un aumento sensibile dei propri introiti. Ma,figlio del clima di enorme pressione creatosi non solo ai massimi livelli sportivi ma anche in ambito politico nazionale e internazionale,e rinunciare al progetto.- Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham e Chelsea hanno comunicato in blocco (si attende solo il Chelsea), poco prima della mezzanotte, la loro intenzione diAl momento, non trapelano reazioni da parte delle società italiane coinvolte e dalle spagnole, conche avevano assunto posizioni leggermente differenti. A TV3Catalunya,per approvare o meno l'ingresso nella Superlega, mentre il club colchonero, pur senza esprimersi in maniera ufficiale, avrebbe avanzato a sua volta dei dubbi.- E ora che succede? Solo 24 ore fa Florentino Perez parlava di accordi blindati coi club firmatari e, con una certa sicurezza, lasciava intendere che i "no" espressi da Paris Saint-Germain e Bayern Monaco non fossero motivo di preoccupazione, come se confidasse in un loro ripensamento. Gli ultimi eventi portano invece a una clamorosa e inaspettata inversione di tendenza e,Tanto cheAbbattuta dalla vibrante reazione di protesta e sdegno di tifosi, giocatori, allenatori e club e dal mondo della politica, la Superlega Europea rischia di essere ricordata come la competizione più breve di sempre nella storia del calcio.