Nicola Ventola, ex attaccante di Inter e Bari tra le altre, parla alla BoboTv su Twitch, dicendo la sua sulla Superlega: "Se certi club hanno la possibilità di moltiplicare i propri introiti, è normale pensarci. Non mi piace questa idea, senza meritocrazia, ma capisco l'accelerata di queste squadre che hanno l'opportunità di fare i loro interessi. Non mi piace ma lo capisco, ha una logica e un senso per queste grosse squadre. Da quando sono nato voglio vedere il Bari in Champions League, ma ripeto: capisco la logica"