Surreale in Liga: Real Madrid-Siviglia, il sostituto dell'arbitro infortunato non aveva la licenza per il Var

Redazione CM

Che Real Madrid-Siviglia non sarebbe stata una partita facile per l'arbitro Isidro Diaz de Mera lo si era già capito dal video di denuncia di Real Madrid Tv, denunciato a sua volta dagli andalusi presso la RFEF. In un campionato vessato, come quello italiano, dalle polemiche arbitrali, dopo la vittoria per 1-0 dei Blancos maturata sul campo ecco un'altra querelle sollevata dall'ex fischietto Xavi Estrada Fernandez, oggi collaboratore di El Desmarque.



Diaz de Mera si è fatto male e ha dovuto, come da prassi, lasciare l'arbitraggio al quarto uomo, Carlos Fernández Buergo. Estrada ha notato che questi non è in possesso della licenza per dirigere partite in cui è in funzione la moviola in campo e quindi per comunicare con il Var e il suo assistente. Il regolamento non vieta espressamente, ma neanche prevede questa casistica. Si tratta di una zona grigia, che dopo questo episodio verrà sicuramente chiarita.