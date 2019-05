Nel Milan c’è, che è(10 in campionato, secondo solo a Gomez arrivato a 11), e c’è, unche fino a poco tempo fa era in corsa per il titolo di capocannoniere. Sembra una barzelletta. Non ci crederete neanche dopo averlo letto: bene,O un calo?Giochi di parole (tristissimi) a parte, lo spagnolo ha firmato soltanto 2 assist nel girone di ritorno, mentre il polacco, dopo essere partito alla grande in rossonero, oggi pare destinato a segnare comunque meno rispetto all’andata, quando vestiva la maglia del Grifone (13 reti).Esistono dei motivi concreti, tangibili, che giustifichino questa situazione decisamente contraddittoria? Voglio dire al di là dello stato di forma dell’uno e dell’altro (ora che Suso è tornato a incidere, Piatek si è come inceppato), c’è qualcosa che non funziona nel loro modo di associarsi?Non per questo pretendo di arrivare a delle conclusioni assolute e necessarie. Sono solo delle, che tuttavia già da questa domenica potrebbero essere smentite.– Molti di voi penseranno subito al famigerato “piede invertito” col quale Suso è solito crossare rientrando. Si dice spesso (e un fondo di verità c’è) che sia più semplice per un attaccante impattare un pallone con un giro contrario, un arco “a uscire”. Di quelli calciati da un destro lungo la fascia destra, per intenderci. InveceContano anche la tipologia della traiettoria (morbida o tesa, sul primo o sul secondo) e la familiarità dell’attaccante con certi movimenti.Potrebbe essere un caso ma anche no. Al momento non lo sappiamo. Rimane certamente un dato interessante, che apre una questione: perché succede?Tre assist infatti li ha confezionati usando il destro, da destra: per Bonaventura contro l’Atalanta, per Higuain contro il Chievo e di recente per Castillejo contro il Parma. Notate in quest’ultimo casoCi torneremo sopra.– Il denominatore comune degli assist stagionali di Suso è fondamentalmente questo:(la linea immaginaria che congiunge dischetto a dischetto e taglia in due le porte). Che calci di sinistro o di destro non importa, il pallone tende a cadere o a essere impattato dai compagni nella sua fetta di campo. Suso non ha problemi in generale con gli attaccanti centrali: a Higuain aveva servito tre assist. Ecco l’innesco per lo splendido gol del Pipita contro l’Atalanta, a inizio anno.. Una palla che avrebbe potuto forse far gola anche a, che. Qui infatti il cross oltrepassa l’asse centrale ed è morbido, indirizzato sul secondo palo.. Non è propriamente un cross il passaggio rasoterra di Calhanoglu sul primo palo (una palla proveniente da destra che avrebbe potuto mettere anche Suso). Guardate poi il movimento di Piatek; aggira ancora il proprio difensore sorprendendolo da dietro, non con un taglio.– Ricapitolando: se il polacco, quando il pallone arriva sulla destra, tende ad andare sul secondo, e Suso d’altronde è portato a calciare teso un pallone diretto sì sul palo lontano, ma impattabile anche prima (vedi Calhanoglu a Firenze) lungo la traiettoria,Verrebbe da dire di sì, poi c’èa farci fare un passo indietro. Anche questo sarebbe stato un assist di Suso., nella carambola precedente al gol su sponda di Castillejo. Ma qui avremmo di nuovo delle conferme dell’ipotesi di partenza: da una parte il movimento del bomber alle spalle del difensore e dall’altra la palla di Suso originariamente non indirizzata al polacco, bensì a Castillejo.Una verità di quest’anno è che, per quanto re nelle assistenze tra i rossoneri e non solo,L’unico risale ancora a Milan-Chievo. Di nuovo per Higuain.