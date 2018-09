"Il Milan può tornare grande". A suonare la carica è uno dei pezzi pregiati della squadra rossonera, Suso. L'esterno offensivo parla a Mundo Deportivo dal ritiro della Spagna e benedice l'arrivo a Milano di Gonzalo Higuain: "Sono passati anni e da quando ho iniziato ho sentito sia l'affetto delle persone che del club. Ho il mio posto, sono a mio agio e l'importante è fare bene come squadra per uscire da alcuni anni non buoni. Se il Milan potrà tornare grande? Credo di sì, quest'anno abbiamo questa possibilità. È arrivato un grande attaccante, esperto, come Higuain e credo che era ciò che ci mancava. In più, l'allenatore sa cosa possiamo dargli e ci conosce. Credo che questo sia l'anno perfetto per fare bene".



SPAGNA - Sul ritorno in Spagna: "Qui posso stare più tranquillo e mi piace abbastanza, è il vantaggio di giocare all'estero. Ho però la fortuna di giocare in un Paese come l'Italia che è molto vicino, per cui il cambio non è così brusco: tornare in Spagna è sempre bello e stare con la Nazionale riempie di orgoglio e di allegria. Ritornare in nazionale è sempre bello e giocare con questi calciatori è motivo d'orgoglio.".