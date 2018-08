In un Milan che sta nuovamente cambiando pelle e che ha appena accolto i primi colpi dell'era Leonardo, Caldara e Higuain, lo spagnolo Suso rimane uno dei punti fermi della formazione di Gattuso che, a dispetto delle voci di mercato, continua a pretendere la sua riconferma. L'esterno offensivo rossonero ha rilasciato un'intervista a Marca, nella quale ha fatto anche il punto sul suo futuro: "Come qualità di vita, l'Italia è molto meglio rispetto all'Inghilterra, è piuttosto simile alla Spagna; si mangia bene, si sta bene e anche il tempo non è male. Mi piacerebbe rimanere qui, però per il futuro mi rivedo nel mio Paese, mi piacerebbe giocare nella Liga".



Il suo nome è tra i più chiacchierati in uscita, considerando anche la necessità di far fronte agli impegni del Fair Play Finanziario: "Ho ricevuto 4-5 offerte, ma il Milan non era intenzionato a trattare. Mi sento bene in questa società e anche la mia famiglia è felice. Con la nuova proprietà ci siederemo per discutere di un nuovo rinnovo. L'ultima volta ho prolungato il contratto lo scorso novembre, ma può essere che lo faremo di nuovo. Nonostante la Juventus sia oggi la squadra che domina in Italia, il Milan è sempre uno dei club più importanti. Sarà bello un giorno dire di essere stato un calciatore importante per il Milan".