“Suso sta lavorando tanto e bene, si è fermato pochissimo. Sono io che rompo le scatole perché voglio Suso a tutti costi. Può rivelarsi un valore aggiunto. Abbinando qualità e quantità, ha doti ben precise, i suoi movimenti con e senza palla diventano importanti. Ha forza cardiaca e gambe. Stiamo parlando di un giocatore di peso che può permetterci di effettuare il salto di qualità”. Le parole sono di Gattuso, allenatore del Milan, che qualche giorno fa ha spronato Suso a fare ancora di più in vista della prossima stagione. E lo ha anche chiaramente blindato: “Voglio Suso a tutti i costi”, dichiarazioni importanti, a ribadire la centralità del giocatore spagnolo nel Milan. Nel suo Milan anzi, perché per Gattuso è inamovibile nello scacchiere rossonero. Da esterno destro nel 4-3-3, ma anche da trequartista o seconda punta, dove lo ha spesso provato a gara in corso.



BLINDATO - La permanenza di Suso era una delle richieste di Gattuso alla vecchia società e anche alla nuova. Leonardo si è trovato subito d’accordo con l’allenatore rossonero in merito all’ex Liverpool: Suso non si tocca. Le parole di ieri durante la conferenza stampa di presentazione di Paolo Maldini sono state forti: “Suso è un giocatore importantissimo per noi e lo sarà anche in futuro, non c'è niente, non è arrivato niente”. Niente offerte ufficiali, ma sondaggi sì: in questa finestra di mercato ci hanno pensato Inter prima e Roma poi in Italia, coi giallorossi che hanno preso in considerazione l’idea dopo il passaggio di Malcoom al Barcellona, ma senza formulare proposte ufficiali per i rossoneri. L’agente Alessandro Lucci l’ha proposto anche al Chelsea e al Real Madrid, ma anche dall’estero nessun’offerta concreta.



VERSO IL RINNOVO - Per la gioia di Gattuso non sono arrivate offerte indecenti per Suso. Ma anche per la gioia dello stesso spagnolo, che qualche giorno fa ai microfoni di Marca ha dichiarato: “Ho ricevuto 4-5 offerte, ma il Milan non era intenzionato a trattare. Mi sento bene in questa società e anche la mia famiglia è felice. Con la nuova proprietà ci siederemo per discutere di un nuovo rinnovo. L'ultima volta ho prolungato il contratto lo scorso novembre, ma può essere che lo faremo di nuovo”. In scadenza al 30 giugno 2022, ma voglioso di prolungare ancora il proprio contratto col Milan. Per avere un posto sempre più centrale nel progetto rossonero. Lo vuole Suso, lo vuole Gattuso, lo vuole tutto il Milan, che reputa l’ex Liverpool uno dei valori aggiunti della rosa. L’obiettivo non è mai stato nascosto: tornare in Champions League. Per Suso, andare per la prima volta nella massima competizione europea con la maglia rossonera.



@AleCosattini