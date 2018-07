Il Milan alza il prezzo per Suso: la clausola rescissoria per il cartellino dello spagnolo (da 38 milioni di euro) è scaduta e ora chi vorrà portarlo via ai rossoneri dovrà fare un’offerta superiore ai 40 milioni di euro. Una mossa che potrebbe indicare la volontà di trattenere il calciatore spagnolo o così appare, perlomeno, ai quotisti. Scommesse aperte sul futuro dello spagnolo: la conferma al Milan, secondo Sisal Matchpoint, è data come opzione più probabile, a 1,75. I bookmaker piazzano il Napoli in seconda posizione, dato a 3,00, mentre si sale a 5,00 per la Roma, che pare sia sulle tracce dello spagnolo. A 10,00 la pista che lo porta al Chelsea, mentre il “tradimento” con l’Inter è dato a 25 volte la scommessa.