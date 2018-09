In un'orchestra perfetta ogni strumento deve contribuire con il proprio suono alla produzione di una melodia che possa lasciare estasiati gli astanti. Un po' quello che dovrebbe avvenire in una squadra di calcio che vuole vincere giocando bene, una squadra in cui tutti gli interpreti devono contribuire con le proprie qualità individuali al raggiungimento dell'obiettivo finale, la vittoria, o comunque un gioco convincente: questo è l'obiettivo dell'allenatore del Milan Gennaro Gattuso, che in queste prime partite di campionato sta provando a imporre la propria costruzione nel 4-3-3 già sperimentato l'anno scorso, proponendo un buon calcio con l'ausilio di solisti che nella passata stagione non c'erano, come ad esempio Gonzalo Higuain.



INTESA CON HIGUAIN DA MIGLIORARE - Come in tutte le orchestre del mondo, ci vuole del tempo affinché gli interpreti imparino a conoscere alla perfezione i compagni e riescano ad interagire al meglio con loro: è questo il caso di Suso, apparso ancora non completamente coordinato con il nuovo compagno di reparto Higuain. Va comunque detto che lo spagnolo contro il Napoli è stato uno dei migliori in campo, rendendosi protagonista dell'assist per Calabria, mentre nella gara contro la Roma i movimenti del numero 8 sono stati un po' fine a loro stessi, e la manovra ne ha risentito. Sembra che ci sia ancora un po' di paura nel servire il centravanti, magari per il ricordo degli interpreti passati, e si voglia spesso utilizzare la soluzione personale, anche quando è un abuso: nel secondo tempo della partita Suso si è si perso nella sua leziosità, non riuscendo a scambiare nel modo dovuto con il Pipita.



FUTURO AL MILAN - Un'intesa che va affinata, dunque, ma che dovrebbe diventare duratura: sì, perché l'agente dello spagnolo Alessandro Lucci, il direttore tecnico Leonardo e il ds Paolo Maldini si sono riuniti in un summit prima della fine del mercato e i discorsi per il rinnovo di contratto sono aperti, anche se bisognerà parlarne in maniera più approfondita tra qualche tempo. Nel frattempo lo spagnolo potrà migliorare il proprio "rapporto calcistico" con i nuovi compagni, tra cui anche il connazionale Castillejo, che può rappresentare un'ottima alternativa. Insomma, uno strumento da accordare per rendere al meglio e continuare la propria avventura in rossonero. E allora, musica!



@AleDigio89