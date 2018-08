Nel corso dell'intervista concessa a Marca, nella quale ha parlato anche di mercato, l'attaccante del Milan Suso ha fatto il punto sugli altri temi dell'attualità rossonera: "Gattuso è un allenatore che ama far giocare le sue squadre, ma presta grande attenzione all'aspetto fisico. E' una delle pre-stagioni più dure che mi ricordi". Ancora su Gattuso: "Ha il DNA del Milan, ci trasmette molta grinta e molto entusiasmo; siamo migliorati molto da quando ha ricevuto l'incarico".



Sul suo rendimento: "Devo fare un passo alla volta, ma ormai ho 25 anni e i gol segnati nelle ultime due stagioni non bastano. Devo migliorare, voglio arrivare a un minimo di 10 gol stagionali".



Sull'arrivo di Higuain: "Quando il progetto è interessante e arrivano calciatori di questo livello, è sempre positivo perchè migliora tutta la squadra. E' un giocatore che si smarca bene e che sa farci col pallone. Possiamo integrarci alla grande".



Sull'addio di Bonucci: "Perdiamo in leadership ed esperienza, ha dato un gran contributo a un gruppo giovane. Ha avuto la sensazione di aver fatto un passo indietro venendo al Milan e per questo è tornato alla Juve".



Sugli obiettivi di squadra: "Lo scorso anno è andata male, nonostante una campagna acquisti importante. Quest'anno l'obiettivo è sicuramente quello di tornare in Champions League".