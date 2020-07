View this post on Instagram

Jugar la champions es un sueño y en sevilla más. Un Sevillista más @sevillafc . También muchas gracias al @acmilan habéis sido mi familia por muchos años, siempre seré rossonero. Giocare la Champions era il mio sogno da bambino. Adesso è realtà. Grazie @sevillafc sevilla. E grazie all’ @acmilan acmilan, siete stati per anni la mia famiglia. Per sempre rossonero. Suso