Anzi, tutt’altro: l’esterno proveniente dal Villarreal sarà una soluzione offensiva in più per Gattuso, che nella scorsa stagione è stato spesso costretto ad adattare i propri attaccanti da esterni (vedi Cutrone). Sono sempre meno col passare delle ore, invece,La scorsa settimana ha visto lo spagnolo al centro del mercato rossonero:, poi lo stesso procuratore si è presentato a Casa Milan, per parlare con Leonardo e Paolo Maldini.- Dopo il passaggio di Malcom al Barcellona, il direttore sportivo Monchi ha sondato anche la pista Suso. La richiesta del Milan è sempre stata chiara: per il cartellino dello spagnoloLa società giallorossa non ha affondato il colpo, il Milan nel frattempo ha incontrato l’agente Lucci.Si è trattato di un incontro individuale conoscitivo, per condividere alcune sensazioni, su alcune situazioni alla luce dell'arrivo di una nuova proprietà. Non si è mai pensato di metterlo sul mercato,”, ha detto Leonardo dopo l’incontro col procuratore dello spagnolo., ma è un giocatore fondamentale, soprattutto per l'allenatore Gattuso. Lo spagnolo lo sa, lo stesso agente Lucci lo sa e - secondo quanto appreso da calciomercato.com - nell’incontro ha chiesto di poter. Il Milan ha fatto sapere che il prolungamento non è un argomento di stretta attualità e sarà eventualmente affrontato nelle prossime settimane. La Roma resta interessata allo spagnolo, il Milan ha preso Castillejo e sul futuro di Suso ha le idee chiare: al momento resta in rossonero,@AleCosattini