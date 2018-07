L'Italia non c'è e tante delle big storiche sono ormai uscite dai Mondiali di Russia 2018. Quale nazionale tifare quindi per la vittoria finale? C'è chi va oltre le simpatie personali per le 8 selezioni rimaste in gara ed è Suzy Cortez, già ribattezzata Miss Bum Bum che tramite i social network ha voluto fare una promessa particolare per convincere i suoi follower a tifare Inghilterra.



La bella modella ha infatti postato una foto in cui si mostra avvolta soltanto dalla bandiera inglese corredata dal messaggio: "Se l’Inghilterra dovesse raggiungere la finale, prometto una foto in cui tolgo la bandiera”. Ce la farà? Per ora eccola nella nostra gallery.