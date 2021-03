"Io accostato al Milan? E' appagante". Mattias Svanberg, centrocampista del Bologna, commenta a un emittente svedese i rumors sull'interesse dei rossoneri: "E' appagante quando fai qualcosa di buono, ma il fatto che si sia parlato di questo ora non significa molto. La cosa più importante per me è continuare a giocare, poi a fine stagione vedremo che opportunità e alternative avrò. Ora gioco molto e sto bene a Bologna, sono le cose che voglio".