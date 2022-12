Mattias Svanberg ha raccontato a Il Corriere di Bologna il trasferimento dai rossoblù al Wolfsburg: "Qualche club era interessato, ma dal primo momento in cui ho parlato con il Wolfsburg ho capito quanto mi volessero e per un calciatore è importante. Se presidente e allenatore ti vogliono, ti senti il benvenuto: lasciare Bologna è stato difficile, scegliere il Wolfsburg molto facile. È difficile fermarsi a pensare al passato. Bologna è stata la scelta migliore per me dopo il Malmoe: ho imparato tanto in una lega difficile, mi sono specializzato come centrocampista, da mezz’ala, che è diventato il mio ruolo".