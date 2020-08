sul sito della Fondazione Einaudi. Cinque verbali, un totale di 200 pagine, che riportano le considerazioni e i suggerimenti degli esperti delle task force per la gestione della pandemia da Coronavirus.La prima richiesta di accesso agli atti avviene il 14 aprile. La sospensione del FOIA ( la legge che permette di avere accesso ai documenti pubblici) fino al mese di maggio, voluta dal governo come misura per non appesantire l’amministrazione pubblica, complica le cose.Inizia così,Il Tar aveva accolto la richiesta di pubblicazione che però era stata poi bloccata dal Consiglio di Stato. A mettere la parola finePrimo a saltare agli occhi è il verbale del 7 Marzo, dove il Cts suggerisce di creare strategie diverse a seconda delle zone,Decisione politica quindi. Nei verbali del 30 marzo e del 9 aprile si inizia a parlare di “fase 2” e di una rimozione delle restrizioni delle misure di contenimento.I comuni lombardi sono stati al centro della disputa tra Regione Lombardia e Governo, che ancora oggi si rimpallano le responsabilità sulla tardiva istituzione delle zone rosse.Le opposizioni hanno commentato immediatamente.chiede che siano rivelati i verbali su Alzano e Nembro e dice: “Vorrei sapere sulle zone rosse chi non ha deciso e perché”. Il leader di Fratelli d’Italia Giorgiaattacca: “Una delle ragioni per cui non si volevano rendere pubblici questi verbali è che non ci sono le ragioni per prorogare lo stato di emergenza”. Dal Governo però è il ministro della salute,,a chiarire: “I verbali del Cts sono stati consegnati a chi ne ha fatto richiesta”, e aggiunge: “ La trasparenza è una regola fondamentale”.Dopo 4 mesi, 8 solleciti, qualche pressione politica e pure una nota del Copasir adesso gli italiani possono finalmente leggere i documenti che sono alla base dei DPCM degli ultimi mesi.