La delusione per la finale persa in Coppa d'Africa è ancora tanta ma Momo Salah ha subito proferito parole da capitano vero ai suoi compagni al rientro negli spogliatoi.



Un appassionato e commovente discorso: "Abbiamo giocato quattro partite da 120 minuti in circa 12 giorni - ha esordito, come si sente in un video che circola sui social - Ora dobbiamo andare avanti, giocheremo contro di loro il mese prossimo e ci vendicheremo".



L'Egitto, infatti, ritroverà il Senegal nei playoff africani per la Coppa del Mondo per una doppia sfida con andata il 24 al Cairo e ritorno il 29 marzo a Dakar.