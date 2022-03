C'è anchenella lista dei convocati della Svezia per la gara del 24 marzo con la Repubblica Ceca per i playoff d'accesso al Mondiale. Il ct Janne Andersson ha chiamato anche Albin Ekdal della Sampdoria e Mattias Svanberg del Bologna.- Nel corso della conferenza stampa, Andersson ha spiegato la gestione di Ibra: "Ha avuto alcuni problemi ma ora sta tornando. Non credo possa giocare per tutta la gara, ma vuole far parte della squadra e le sue qualità in campo e leadership possono aiutarci".