A margine della sconfitta contro la Spagna, che ha fatto calare il sipario sulle speranze della Svezia di qualificarsi direttamente al Mondiale in Qatar, il ct degli scandinavi Janne Andersson ha parlato così ai microfoni della UEFA: "Non posso criticare i ragazzi. Sicuramente avremmo potuto far meglio alcune cose, ma abbiamo avuto le nostre occasioni: abbiamo fatto abbastanza bene, ci è mancata lucidità sotto porta. In questo mondo c'è la tendenza a dipingere tutto bianco o nero, ma è bene sapere che non è sempre così, si può giocare bene e perdere. E dunque mi sono congratulato con i miei giocatori, nonostante la sconfitta. Questa gara ci dà coraggio e determinazione: se pensiamo al 2017, nessuna sfida potrà essere più difficile di quella".