Sebastian Larsson, centrocampista della Svezia, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sul dramma vissuto ieri da Christian Eriksen: "Vorrei solo dire qualche parola sulla cosa terribile che è successa. Quando siamo atterrati in Spagna la scorsa notte, siamo stati rapidamente raggiunti dalla terribile notizia su Christian Eriksen. Era ovviamente una sensazione spiacevole per tutta la squadra, siamo stati molto in ansia. Quando succede una cosa del genere, non ci sono rivali, ma è un collega e un uomo come ognuno di noi. Tutti i nostri pensieri, amore e forza vanno a Christian, alla sua famiglia, ai suoi cari e all'intera Nazionale danese. Ovviamente speriamo che Christian guarisca, che si riprenda e torni presto completamente in salute".