Uruguay-Francia, Brasile-Belgio e Russia-Croazia. Il quadro dei quarti di finale dei Mondiali si completa oggi con le ultime due sfide valide per gli ottavi, con le vincenti che si affronteranno sabato nella gara che mette in palio l'accesso tra le migliori quattro. Alle 16 la Svezia 'ammazza-big' affronta la Svizzera di Vladimir Petkovic, che deve rinunciare al suo capitano Stephan Lichtsteiner, squalificato insieme al compagno di reparto Fabian Schar. Dopo aver eliminato l'Olanda, l'Italia e la Germania, la formazione scandinava vuole proseguire il cammino a Russia 2018 ed entrare tra le prime otto. Alle 20, l'Inghilterra di Southgate se la vedrà con la Colombia, vincitrice del Girone H. In dubbio la presenza della stella dei Cafeteros James Rodriguez, uscito dopo appena 31 minuti nella gara contro il Senegal per un problema al polpaccio, mentre ci saranno Cuadrado e Falcao da una parte e Kane e Sterling dall'altra, pronti a darsi battaglia per un posto nei quarti.



PROBABILI FORMAZIONI:



SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Hiljemark, Ekdal, Forsberg; Berg, Toivonen. All. Andersson

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Elvedi, Djourou, Akanji, Rodriguez; Behrami, Xhaka; Shaqiri, Dzemaili, Embolo; Gavranovic. All. Petkovic



COLOMBIA (4-2-3-1): Ospina; Arias, Mina, Sanchez, Mojica; C. Sanchez, Uribe; Cuadrado, Quintero, Muriel; Falcao. All. Pekerman

INGHILTERRA (3-4-3): Pickford; P. Jones, Maguire, Cahill; Trippier, Henderson, Alli, Young; Lingard, Kane, Sterling. All. Southgate



DOVE VEDERLE - Entrambe le sfide in programma oggi, valide per gli ottavi di finale, saranno visibili in diretta su Canale 5 e su Mediaset Extra.