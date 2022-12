(Alessandro Bassi è anche su

Ladi calcio tornò in Europa per la prima volta dopo la fine della Seconda guerra mondiale nel 1954. Si giocò nella neutrale, più o meno equidistante dai blocchi contrapposti che la Guerra fredda stava consolidando.. L'Ungheria di inizio anni'50 era un insieme di fuoriclasse irresistibili:. Era la “Squadra d'oro” che, grazie ad una generazione di fenomeni, iniziò ad imporsi a partire da una sconfitta rimediata al Prater a Vienna il 14 maggio del. L'Ungheria aveva dominato il torneo di calcio ai Giochi olimpici del 1952 e la Coppa Internazionale l'anno successivo, ma fu proprio nel 1953 che l'Ungheria diventò la leggendaria “Aranycsapat”.in una partita che sarebbe entrata nella storia di questo sport, definita senza giri di parole. In un clima tipicamente londinese, il 25 novembre 1953 l'Ungheria cancellò l'imbattibilità casalinga degli inglesi che durava da sempre. Non fu un risultato figlio del caso. Alla vigilia del mondiale elvetico, infatti,. Hidegkuti, che avrebbe dovuto fare il centravanti, aveva giocato invece sistematicamente a centrocampo portandosi appresso il proprio difensore, creando così praterie per i propri compagni. Il tecnico magiaro Sebes giocava con un modulo tattico innovativo e inedito per una squadra danubiana. Come spiega Diego Mariottini nel suo Tiki-taka Budapest - Leggenda, ascesa e declino dell'Ungheria di Puskás, l'Ungheria di Sebes, arretrando centravanti e ali favorendo così l'inserimento dei centrocampisti, Puskas in primis.La scelta di far organizzare la quinta edizione della Coppa del mondo di calcio la FIFA la prese tenendo in considerazione alcuni elementi non irrilevanti. Innanzitutto la Svizzera, seppur saldamente nel campo anticomunista, era equidistante dai blocchi contrapposti, neutrale e quindi il luogo ideale per proseguire in quel percorso di politica sportiva caldeggiato e perseguito dalla FIFA di rappacificazione e riunione tra Federazioni e Stati. Inoltree garantiva strutture idonee e una rete di trasporti e di accoglienza ideali per l'evento, oltre, ovviamente, alla stabilità politico-economica. Se, quindi, fu un mondiale solido dal punto di vista finanziario, eccellente dal punto di vista organizzativo e turistico,. Come detto,, tanto che venne studiato un tabellone che, se da un lato prestava il fianco a più di una critica sotto l'aspetto della competizione sportiva, dall'altro era certamente funzionale ad attrarre il maggior numero di spettatori possibile nei non grandi stadi e di conseguenza a garantire i migliori incassi possibili.assente ancora l'URSS, parteciparono alle eliminatorie Ungheria e Cecoslovacchia. Inoltre, riammessi nel consesso sportivo internazionale i vinti del secondo conflitto mondiale, il Giappone mancò la qualificazione nel doppio confronto con la Corea del Sud, mentre non ebbe difficoltà a qualificarsi la Germania Occidentale.Peraltro la Germania Ovest nel girone di qualificazione incontrò la nazionale della Saar, pezzo di territorio tedescoche dalla fine della Prima guerra mondiale era stato protagonista di varie vicissitudini politiche. Infatti il Territorio del bacino della Saar, zona altamente industrializzata della Germania, con la fine della Prima guerra mondiale fu amministrato sotto il mandato della Società delle Nazioni da Francia e Regno Unito sino a quando, nel 1935, sotto l'impulso di Hitler, con un plebiscito tornò a far parte della Germania. Una decina di anni più tardi, una volta conclusa la Seconda guerra mondiale, i territori della Saar vennero occupati nuovamente dalla Francia sino al referendum del 1955 che sancì il definitivo ritorno nell'allora Repubblica Federale di Germania. Anche il calcio italiano avrà a che fare con quello della Saar quando, l'anno seguente, il principale club della Saar, il 1. FC Saarbrűcken incontrerà il Milan in Coppa dei Campioni., mancarono la qualificazione Danimarca e Svezia – prive dei professionisti che giocavano all'estero – la Spagna beffata dal sorteggio e l'Argentina che non si iscrisse neppure, forse per la cronica assenza in quel periodo di giocatori di talento.. Nella realtà dei fatti, comunque, i pronostici della vigilia vennero tutti rispettati e, otto dei quali rifilati alla Germania Ovest la quale – proprio grazie alla strana formula – preferì in quell'occasione far riposare i migliori giocatori e, messa in conto la sconfitta, andarsi così a giocare la qualificazione nello spareggio contro la Turchia, peraltro già battuta facilmente nella prima gara., tantissime reti e una sfida che, su tutte, si fece ricordare.con due calci di rigore, tre espulsi e una gazzarra tremenda scoppiata dopo la rete del 3 a 1 per i magiari. Nulla in confronto alla rissa che scoppiò al termine dell'incontro, quando all'ingresso degli spogliatoi volarono pugni, schiaffi, calci e scarpe., con i favori del pronostico ovviamente tutti per i magiari. Come andò a finire lo sappiamo bene:. Dalla stampa tedesca quel successo venne subito identificato come un miracolo, inel quale la Germania Ovest riuscì a battere l'invincibile Ungheria, facendo così rivivere il mito di “Davide contro Golia”. Non solo. Per molti quel successo del 4 luglio 1954 finì enfaticamente per rappresentare la data fondante della nuova Germania post nazista, identificando, quindi, un'intera Nazione, non solo una Nazionale.r che finalmente ebbe l'occasione, a 34 anni, di giocare il suo primo mondiale, dopo le edizioni non disputate del 1942 e 1946 e dopo quella del 1950 nella quale la Germania non poté partecipare, come ricorda bene Stefano Bizzotto nel suo Giro del mondo in una coppa.A distanza di appena una decina di anni dalla sconfitta dell'orrore nazista la Germania tornava ad imporsi e i tifosi tedeschi assiepati sugli spalti dello stadio di Berna, come sottolinea Bizzotto, poterono intonare la strofa “Deutschland űber Alles” tra l'imbarazzo generale degli organizzatori. Il tutto mentre a Budapest e in altre città dell'Ungheria la sconfitta dell'Aranycsapat fu il pretesto per scontri e manifestazioni che andarono avanti tre giorni, facendo emergere un malcontento sociale che sarebbe esploso in maniera drammatica un paio d'anni più tardi.