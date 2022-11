La Svizzera si prepara al match d’esordio contro il Camerun. In conferenza stampa, il commissario tecnico Murat Yakin ha presentato così la sfida: “Penso che vedremo la migliore nazionale svizzera che sia mai esistita. Siamo migliorati molto ed ora vogliamo fare la storia. Non siamo solo qui per partecipare: vogliamo vincere e passare al turno successivo”.