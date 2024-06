AFP via Getty Images

Svizzera-Italia, Infantino: "La partita della mia vita, il cuore batte forte"

2 ore fa



Nell'avvicinamento a Svizzera-Italia, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha parlato in un'intervista alla RAI, sottolineando l'importanza della partita a livello personale. Infantino è infatti nato in Svizzera, ma possiede il doppio passaporto in ragione delle sue origini italiane. Queste le sue dichiarazioni:



PARTITA DELLA VITA - "E' la storia della mia vita questa partita, sono italiano e svizzero orgogliosamente e sono tifosissimo di calcio. Il cuore batte forte oggi".



TANTI DELL'INTER - "Tanti dell’Inter sia da una parte che dall’altra? Questo è vero, Sommer ha fatto una stagione incredibile, c'è da fare il tifo comunque".