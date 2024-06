Getty Images

Svizzera-Italia, quanti vip! Ministri, presidenti, campioni del Mondo e... Marotta: ecco chi ci sarà a Berlino

3 ore fa

1

Ottavi di finale, Olimpiastadion, Berlino: l'appuntamento è quello da non perdere, in campo Svizzera e Italia per un posto tra le migliori otto agli Europei in Germania.



VIP - Una gara appunto attesa e che sarà vista da tanti italiani, in loco e a casa. Saranno svariati i vip attesi lì dove gli azzurri alzarono la Coppa del Mondo nel 2006. In Tribuna d’onore sono attesi il presidente della Fifa, Infantino e quello della Uefa, Ceferin. Ci saranno il presidente della Federcalcio, Gravina, l’ambasciatore italiano in Germania, Varricchio, il presidente del Senato, La Russa, il ministro dello Sport, Abodi, il presidente dell'Inter, Marotta, quello della Lega Pro, Marani. Non solo autorità però. Ci saranno anche alcuni degli eroi del 2006: da Zambrotta fino ad arrivare a Materazzi.