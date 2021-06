Vladimir Petkovic, commissario tecnico della Svizzera, parla a Rai Sport prima della sfida contro il Galles: "Ogni torneo ha un bagaglio diverso, in ogni momento facendo ciò che sappiamo fare è più facile gestire e reagire. La squadra è diventata consapevole, ottimista e sicuramente il momento è positivo. Obiettivi? Sappiamo cosa vogliamo, dove possiamo arrivare. Anche in altri Europei è successo che qualche squadra arrivata dalle retrovie come la Danimarca o la Grecia è riuscita ad essere la sorpresa".