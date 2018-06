Vladimir Petkovic, ct della Svizzera, ha commentato il pari contro il Brasile: "Sono orgoglioso della mia squadra, ha giocato in maniera intelligente. Il Brasile ha avuto più occasioni, ma abbiamo tenuto aperta la partita, e quando siamo stati in grado di andare avanti, lo abbiamo fatto con qualità e siamo stati premiati. Abbiamo fatto fatica nel primo tempo a renderci pericolosi ma ho detto ai ragazzi all'intervallo di stare calmi, di crederci e di pressare un po' più alti per avere più possibilità. Questo risultato conferma che meritiamo di essere presi sul serio. Ricordo che nelle ultime 22 partite abbiamo perso solo una volta. Non è facile segnare contro di noi: lo avevamo già dimostrato contro la Spagna. Gabriel Jesus? C'è il Var per dare queste risposte. Per me si è trattato di un duello normale, sia lui che Akanji erano alla ricerca dello spazio e Jesus ha perso un po' gli appoggi. Per me non c'era nulla. Comunque abbiamo arbitri in campo, video assistenti che guardano tutto, quindi immagino che sia stato tutto chiaro per tutti".