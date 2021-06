Il Commissario Tecnico della Svizzera Vladimir Petkovic ha parlato alla vigilia della sfida decisiva di domani con la Turchia: “Vogliamo regalarvi una notte magica, vogliamo che voi siate fieri di noi e della nostra Svizzera. Volevamo rendervi contenti con una vittoria contro l’Italia dopo le numerose privazioni dovute alla pandemia. Forse abbiamo guardato troppo in alto e alla fine siamo rimasti delusi, per noi, per voi e per i quattro mila svizzeri e svizzere che sono venuti a Roma. Domani è un nuovo giorno, abbiamo ancora una chance contro la Turchia di qualificarci agli ottavi. Dobbiamo mettere sul campo tutti i nostri valori e le nostre virtù: solidarietà, identificazione, gioia e rispetto. Così possiamo riuscirci”.