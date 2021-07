Iniziano oggi iL’antipasto di Belgio-Italia sarà Svizzera-Spagna. Si gioca. La Spagna, parte strafavorita, nonostante un percorso tutt’altro che immacolato.Chi vince volerà a Wembley per affrontare la nazionale che uscirà viva dal big match di questa sera. Arbitra l’inglese Oliver.. I precedenti, in totale, sono 22 e l’unica vittoria della Svizzera risale all’esordio del Mondiale del 2010, vinto poi proprio dalle Furie Rosse. Questa volta, però, sarà una partita da dentro o fuori. Chi vince può sperare nel trionfo finale, chi perde va a casa.Le formazioni ufficiali.: Simon Azpilicueta Laporte Pau Torres Alba; Busquets, Koke, Pedri; Sarabia, Morata, Ferran Torres. All.: Luis Enrique.: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber; Shaqiri; Seferovic, Embolo. All.: Petkovic.