Murat Yakin, ct della Svizzera, ha parlato così dopo la vittoria contro la Serbia: "È stato molto emozionante. Inizialmente siamo stati protagonisti in campo, con un super forcing. Poi però ci siamo fatti sorprendere passando addirittura in svantaggio. Ma la squadra ha reagito, dopo il match ho sentito dentro di me un enorme senso di soddisfazione. Mi sono seduto nello spogliatoio, mi sono goduto il momento e ho lasciato soli i giocatori".