In Italia, il progressivo invecchiamento della popolazione fa aumentare i casi di insorgenza della patologia: infatti sono circaL’Alzheimer è una, creando quindi una situazione molto complessa e difficile per la famiglia che lo deve assistere.ma si rileva un'origine multifattoriale collegata alla genetica, all’ambiente e allo stato di vita. A tal proposito, la scoperta di un possibile farmaco che ne ridurrebbe il decorso apre le porte ad una nuova speranza.Il farmaco, sviluppato dall'azienda farmaceutica, è una molecola che dovrebbe contrastare la formazione delle placche amiloidi nel cervello che provocano la progressiva degenerazione del sistema nervoso con perdita di memoria e delle funzioni cognitive nel paziente. La terapia consisterebbe in un un’iniezione al mese per via endovenosa che contribuirebbe a rallentare il declino cognitivo di coloro che si trovano allo stadio iniziale della malattia.Ma in termini di cautela la sua approvazione sembrerebbe dividere la comunità scientifica:Come spiega all'Agenzia giornalistica italiana (Agi), direttore del Dipartimento di neuroscienze-neuroriabilitazione dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (Ircss) al San Raffaele di Roma, la limitazione del medicinale riguarda la possibilità di utilizzo solo nei pazienti in cui è presente la beta-amiloide, il recettore bersaglio della terapia, pertanto il 30% dei pazienti non risulterebbe adatto a ricevere il farmaco. In Italia per la somministrazione del medicinale servirà il via libera dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e poi dell'Agenzia del farmaco (AIFA).