Colpo di scena dal Viminale. In una circolare inviata oggi ai prefetti, in merito alle prescrizioni in vigore da domani al 17 maggio, il governo autorizza il ritorno agli allenamenti per i club di Serie A: "E' consentita, anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l'attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento".



CONGIUNTI - Chiarimento in merito anche ai congiunti, ovvero 'i rapporti di parentela, affinità e di unione civile, nonché le relazioni connotate da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti'.