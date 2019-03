Clamorosa svolta social per Wanda Nara. Nei giorni in cui Mauro Icardi prova a ricucire il suo rapporto con l'Inter e riprende ad allenarsi coi compagni di squadra - o almeno coi pochi rimasti ad Appiano Gentile - , la moglie e agente di Maurito ha deciso di non seguire più alcun profilo su Instagram. Un repulisti generale, che ha colpito anche lo stesso Icardi, che tra i suoi quasi cinque milioni di follower non conta più Wanda.