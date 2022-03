Wojciech Szczesny commenta a caldo la vittoria della Juventus per 3-1 sul campo della Sampdoria: "Sul rigore sono stato fortunato, me lo aspettavo centrale ma ho visto che la palla si è mossa dal dischetto in un certo modo e ho scelto un angolo. E ho parato. Essere il miglior pararigori della Serie A è una bella soddisfazione, i rigori li studiamo tanto. Vincere aiuta a vincere e ultimamente portiamo a casa i 3 punti anche quando soffriamo. Godiamoci il momento positivo ma non fermiamoci!"



NO CLEAN SHEET - "Una punizione deviata come quella può succedere, fa un po' male ma ci prendiamo la vittoria. Siamo in striscia di 15 risultati utili? Ora col Villarreal facciamo il sedicesimo e facciamo in modo di passare il turno di Champions!"