Attraverso il canale YouTube Foot Truck, il portiere della Juve,, ha rilasciato alcune dichiarazioni insieme a Matthijs de Ligt: "Eri un vero leader, poi sei arrivato alla Juve, che ha vinto tanto. Vuoi tenere la tua personalità ed essere leader ma allo stesso tempo non sarebbe giusto, te lo devi guadagnare. Sono rimasto impressionato dalla tua attitudine. Di solito i giocatori giovani pensano: ‘Ok, me la prendo tranquilla’, si nascondono un po'...".​". Era stato sfortunato, credo che solo quello contro l’Inter fosse rigore, il resto è sfortuna…mano di Dio. Ora sei come Maradona. Quando è così estremo, che prendi la palla di mano per un mese di fila, non vuoi renderlo scomodo, devi riderci sopra. Se eviti di parlarne, lo rendi scomodo. Anche io ho il prof. Buffon, a volte la vediamo in maniera diversa e gli dico semplicemente: ‘Non lo farei’, devi fare cose che ti senti tranquillo di fare. A volte i consigli sono buoni, ma alla fine vuoi essere te stesso. Matthijs è la collezione di due cose: bravo con la palla ma è anche un animale. Chiellini si è fatto male e io non sento la differenza, e questo dice tanto".