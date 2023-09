Una contusione, piuttosto forte, rimediata in allenamento tra la prima e la seconda giornata di campionato ha costretto Max Allegri a rinunciare al portiere polacco. Contro Bologna ed Empoli è così sceso in campo Mattia Perin, uno che rappresenta in ogni caso un'opzione decisamente superiore a quella del classico portiere di riserva. Guardando avanti, Szczesny è in ogni caso prossimo al rientro.per poi decidere strada facendo se farlo giocare già in Nazionale o se attendere ancora.Il suo contratto è stato prolungato di una stagione appena qualche mese fa, la scadenza è passata dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025 essendosi verificate le condizioni necessarie per il rinnovo automatico. Alle stesse condizioni economiche, quelle che rendono Szczesny uno dei giocatori più pagati dell'intera rosa: più di 7 milioni netti a stagione, senza alcun vantaggio fiscale come quelli legati al Decreto Crescita. E la volontà sempre affermata poi ribadita di non voler cambiare squadra fino al termine del contratto.